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Шойгу: Россия может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов

Шойгу: Россия может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов Россия может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов в связи с нарушением норм международного гуманитарного права со стороны киевского режима.
В регионе
15 августа 2023 г. 11:54
Шойгу: Россия может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов

Россия может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов в связи с нарушением норм международного гуманитарного права со стороны киевского режима.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено", - заявил Шойгу.

Он подчеркнул, что данная гуманитарная проблема связана с решением США о поставке Киеву кассетных боеприпасов. "Последствия применения такого оружия для мирного населения известны. Прежде американские представители неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением. Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление в Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет", - сказал Шойгу.

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