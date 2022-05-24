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Шойгу: РФ продолжит военную операцию в Украине до полного выполнеия всех задач

Шойгу: РФ продолжит военную операцию в Украине до полного выполнеия всех задач Россия продолжит военную операцию в Украине до полного выполнения всех поставленных задач, несмотря на санкции Запада и его помощь Киеву.
В регионе
24 мая 2022 г. 16:12
Шойгу: РФ продолжит военную операцию в Украине до полного выполнеия всех задач

Россия продолжит военную операцию в Украине до полного выполнения всех поставленных задач, несмотря на санкции Запада и его помощь Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое прошло по видеосвязи.

Запад, по его словам, пытается подорвать союзнические отношения между странами - членами ОДКБ, что требует от них еще большей сплоченности и координации действий. Москва по-прежнему будет оказывать союзникам помощь в нейтрализации угроз и отстаивании суверенитета, заверил министр.

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Версия на английском языке Shoigu: We will continue military operations in Ukraine until tasks are fulfilled
Версия на азербайджанском языке Şoyqu: "Ukraynada hərbi əməliyyatları tapşırıqları yerinə yetirənədək davam etdirəcəyik"

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