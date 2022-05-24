Шойгу: РФ продолжит военную операцию в Украине до полного выполнеия всех задач

Россия продолжит военную операцию в Украине до полного выполнения всех поставленных задач, несмотря на санкции Запада и его помощь Киеву.

Россия продолжит военную операцию в Украине до полного выполнения всех поставленных задач, несмотря на санкции Запада и его помощь Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое прошло по видеосвязи.

Запад, по его словам, пытается подорвать союзнические отношения между странами - членами ОДКБ, что требует от них еще большей сплоченности и координации действий. Москва по-прежнему будет оказывать союзникам помощь в нейтрализации угроз и отстаивании суверенитета, заверил министр.