Шойгу: РФ повышает боевую готовность своих баз в Кыргызстане и Таджикистане

Россия повышает боевую готовность своих баз в Кыргызстане и Таджикистане на фоне попыток США и их союзников восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии.

Россия повышает боевую готовность своих баз в Кыргызстане и Таджикистане на фоне попыток США и их союзников восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Нью-Дели.

"США и их союзники под предлогом помощи в борьбе с терроризмом пытаются восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии. Расцениваем просьбы к странам региона о размещении военной инфраструктуры как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС", - сказал он.