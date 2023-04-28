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Шойгу: РФ повышает боевую готовность своих баз в Кыргызстане и Таджикистане

Шойгу: РФ повышает боевую готовность своих баз в Кыргызстане и Таджикистане Россия повышает боевую готовность своих баз в Кыргызстане и Таджикистане на фоне попыток США и их союзников восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии.
В регионе
28 апреля 2023 г. 10:24
Шойгу: РФ повышает боевую готовность своих баз в Кыргызстане и Таджикистане

Россия повышает боевую готовность своих баз в Кыргызстане и Таджикистане на фоне попыток США и их союзников восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Нью-Дели.

"США и их союзники под предлогом помощи в борьбе с терроризмом пытаются восстановить свое военное присутствие в Центральной Азии. Расцениваем просьбы к странам региона о размещении военной инфраструктуры как прямую угрозу стабильности на пространстве ШОС", - сказал он.

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Версия на английском языке Shoigu: Russia raising combat readiness of its bases in Kyrgyzstan, Tajikistan

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