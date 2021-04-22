Шойгу объявил о завершении учений российской армии на границе с Украиной

Министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, потому что все поставленные цели достигнуты

Министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, потому что все поставленные цели достигнуты, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны, - сказал Шойгу на совещании об итогах действий войск ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок. - В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах".

Глава ведомства поставил задачу "Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск".

Шойгу приказал до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.

По итогам совещания он поручил командующим войсками военных округов "детально спланировать возвращение войск в пункты постоянной дислокации". "При этом обеспечить выполнение требований мер безопасности и не допустить происшествий в пути следования", - отметил министр.