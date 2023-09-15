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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе в Арсеньеве

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе в Арсеньеве Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в Арсеньеве Приморского края, выпускающем вертолеты Ка-52.
В регионе
15 сентября 2023 г. 09:12
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе в Арсеньеве

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе "Прогресс" в Арсеньеве Приморского края, выпускающем вертолеты Ка-52.

Как передает Report, об этом cообщает ТАСС.

В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром он посетил дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа, после чего направился на завод "Прогресс". Там главе Минобороны показали рабочий процесс в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки.

"Модернизированный вертолет Ка-52М получил новые системы РЛС, прицельного комплекса, а также вооружение с существенно увеличенными характеристиками. В цехе окончательной сборки ведем работу не только по изготовлению новых машин, но и по доработке вертолетов... Работы ведутся в рамках контракта жизненного цикла", - заявил министру директор предприятия Сергей Шамшура.

Министр обороны также ознакомился с тренажерным комплексом, с помощью которого летчики обучаются нюансам пилотирования и использования радиоэлектроники Ка-52М.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya müdafiə naziri modernləşdirilmiş “Ka-52M” helikopteri ilə tanış olub

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