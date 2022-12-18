Шойгу проверил передовые позиции российских войск в Украине

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск в зоне проведения т.н. "спецоперации" в Украине.

Глава минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск в зоне проведения т.н. "спецоперации" в Украине.

Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны РФ.

В рамках рабочей поездки в Южный военный округ Шойгу "проинспектировал группировку войск (сил) в районах проведения "специальной военной операции", совершил облет районов дислокации войск и проверил позиции российских подразделений на передовой, уточнили в военном ведомстве.

На пункте управления группировкой глава военного ведомства заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях ВС РФ. В Министерстве обороны добавили, что отдельное внимание Сергей Шойгу обратил на организацию обеспечения группировки, условия размещения личного состава в полевых условиях, работу тыловых и медицинских подразделений.