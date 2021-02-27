Шойгу провел телефонный разговор с армянским коллегой

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном. Как передает Report, об этом сообщает Минобороны РФ.
"В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Шойгу провел телефонный разговор с армянским коллегойШойгу провел телефонный разговор с армянским коллегой Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном
В регионе
27 февраля 2021 г. 16:12
https://static.report.az/photo/175178fa-334c-38c3-876d-79d0ee6def23.jpg
Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном. Как передает Report, об этом сообщает Минобороны РФ.
Версия на азербайджанском языке Şoyqunun ermənistanlı həmkarı ilə telefon danışığı olub