Шойгу провел телефонный разговор с армянским коллегой

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном. Как передает Report, об этом сообщает Минобороны РФ.



"В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.



