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Шойгу провел телефонный разговор с армянским коллегой

Шойгу провел телефонный разговор с армянским коллегой Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном
В регионе
27 февраля 2021 г. 16:12
Шойгу провел телефонный разговор с армянским коллегой

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном. Как передает Report, об этом сообщает Минобороны РФ.

"В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Şoyqunun ermənistanlı həmkarı ilə telefon danışığı olub

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