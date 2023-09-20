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Шойгу провел переговоры с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана

Шойгу провел переговоры с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Министр обороны России Сергей Шойгу, который находится с рабочим визитом в Тегеране, провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадияном.
В регионе
20 сентября 2023 г. 15:44
Шойгу провел переговоры с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана

Министр обороны России Сергей Шойгу, который находится с рабочим визитом в Тегеране, провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадияном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Fars.

Стороны обсудили некоторые аспекты международной и региональной повестки дня, в том числе последние события на Южном Кавказе. В ходе встречи Шойгу и Ахмадиян обсудили "процесс развития всесторонних отношений между Ираном и Россией", а также подчеркнули необходимость борьбы с терроризмом и указали на негативный эффект, который на регион оказывает присутствие иностранных сил.

Вчера Шойгу провел переговоры с министром обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани.

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