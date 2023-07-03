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Шойгу прокомментировал попытку мятежа в России

Шойгу прокомментировал попытку мятежа в России Попытки мятежа в России провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу.
В регионе
3 июля 2023 г. 14:17
Шойгу прокомментировал попытку мятежа в России

Попытка мятежа в России провалилась прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на совещании в Минобороны.

"Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи", - заявил Шойгу.

"Украинские войска с 4 июня на всех направлениях лишились около 2,5 тысяч единиц различного вооружения", - добавил он.

По словам Шойгу, Киев пытается компенсировать свои военные неудачи обстрелами гражданских объектов.

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Версия на английском языке Shoigu speaks about Wagner uprising 
Версия на азербайджанском языке Sergey Şoyqu ilk dəfə “Vaqner”in qiyamından danışıb

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