Шойгу прокомментировал попытку мятежа в России

Попытки мятежа в России провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу.

Попытка мятежа в России провалилась прежде всего потому, что личный состав Вооруженных Сил проявил верность присяге и воинскому долгу.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на совещании в Минобороны.

"Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи", - заявил Шойгу.

"Украинские войска с 4 июня на всех направлениях лишились около 2,5 тысяч единиц различного вооружения", - добавил он.

По словам Шойгу, Киев пытается компенсировать свои военные неудачи обстрелами гражданских объектов.