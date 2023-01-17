Шойгу проинспектировал группировку войск "Восток" в зоне боевых действий

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток", принимавший участие в боевых действиях в Украине, где заслушал командующего группировкой по текущей обстановке.

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток", принимавший участие в боевых действиях в Украине, где заслушал командующего группировкой по текущей обстановке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в ведомстве.

"На командном пункте группировки "Восток" Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке и действиям группировки войск, командующих на других направлениях. "Министр обороны РФ также заслушал командующих объединениями и соединениями о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что "особое внимание в ходе работы министр обороны РФ обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, организацию фортификационных работ и создание условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений".