Министр обороны России приказал начать подготовку к учениям "Кавказ-2016"

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Необходимо подготовить штабы, войска к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2016" . Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

"В настоящее время необходимо тщательно проанализировать результаты зимней боевой учебы, подготовить штабы, войска, материальную часть к летнему периоду обучения, особенно стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2016", — сказал Шойгу.