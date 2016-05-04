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    Министр обороны России приказал начать подготовку к учениям "Кавказ-2016"

    Шойгу: Нобходимо подготовить штабы, войска, материальную часть к летнему периоду обучения

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/  Необходимо подготовить штабы, войска к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2016" . Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил  заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

    "В настоящее время необходимо тщательно проанализировать результаты зимней боевой учебы, подготовить штабы, войска, материальную часть к летнему периоду обучения, особенно стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2016", — сказал Шойгу.

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