Шойгу объявил о контроле части территорий по левый берег Северского Донца

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об установлении контроля значительной части т.н. "Донецкой" и "Луганской народных республик" по левому берегу Северского Донца.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об установлении контроля значительной части т.н. "Донецкой" и "Луганской народных республик" по левому берегу Северского Донца.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, сюда входят города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов.

Шойгу заявил о взятии под контроль жилых кварталов Северодонецка. "Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов", - сообщил он.

В целом, по словам Шойгу, на сегодняшний день взято под контроль 97% территории т.к. "ЛНР".