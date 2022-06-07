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Шойгу объявил о контроле части территорий по левый берег Северского Донца

Шойгу объявил о контроле части территорий по левый берег Северского Донца Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об установлении контроля значительной части т.н. "Донецкой" и "Луганской народных республик" по левому берегу Северского Донца.
В регионе
7 июня 2022 г. 14:15
Шойгу объявил о контроле части территорий по левый берег Северского Донца

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об установлении контроля значительной части т.н. "Донецкой" и "Луганской народных республик" по левому берегу Северского Донца.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, сюда входят города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов.

Шойгу заявил о взятии под контроль жилых кварталов Северодонецка. "Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов", - сообщил он.

В целом, по словам Шойгу, на сегодняшний день взято под контроль 97% территории т.к. "ЛНР".

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Версия на английском языке Shoigu says control seized over part of territories to left bank of Severski Donets

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