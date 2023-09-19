Шойгу обсудил с главой Генштаба ВС Ирана ситуацию в Карабахе

Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери провели переговоры в Тегеране.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Сообщается, что они обсудили ситуацию в Сирии, Афганистане, а также ситуацию в Карабахе.
Шойгу предложил в рамках своего визита обсудить ряд актуальных вопросов двустороннего военного сотрудничества.
"Есть еще масса вопросов, которые предстоит обсудить сегодня и в течение завтрашнего дня. Это и вопросы образования, и обмен опытом, и обмен делегациям, совместные военно-морские учения", - сказал Шойгу.