Шойгу обсудил с главой Генштаба ВС Ирана ситуацию в Карабахе

Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери провели переговоры в Тегеране.

Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери провели переговоры в Тегеране.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что они обсудили ситуацию в Сирии, Афганистане, а также ситуацию в Карабахе.

Шойгу предложил в рамках своего визита обсудить ряд актуальных вопросов двустороннего военного сотрудничества.

"Есть еще масса вопросов, которые предстоит обсудить сегодня и в течение завтрашнего дня. Это и вопросы образования, и обмен опытом, и обмен делегациям, совместные военно-морские учения", - сказал Шойгу.