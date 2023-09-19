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Шойгу обсудил с главой Генштаба ВС Ирана ситуацию в Карабахе

Шойгу обсудил с главой Генштаба ВС Ирана ситуацию в Карабахе Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери провели переговоры в Тегеране.
В регионе
19 сентября 2023 г. 19:39
Шойгу обсудил с главой Генштаба ВС Ирана ситуацию в Карабахе

Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери провели переговоры в Тегеране.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что они обсудили ситуацию в Сирии, Афганистане, а также ситуацию в Карабахе.

Шойгу предложил в рамках своего визита обсудить ряд актуальных вопросов двустороннего военного сотрудничества.

"Есть еще масса вопросов, которые предстоит обсудить сегодня и в течение завтрашнего дня. Это и вопросы образования, и обмен опытом, и обмен делегациям, совместные военно-морские учения", - сказал Шойгу.

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Версия на азербайджанском языке Şoyqu İranın Baş Qərargah rəisi ilə Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə edib

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