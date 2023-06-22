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Шойгу: Минобороны РФ не видит необходимости в новых добровольцах

Шойгу: Минобороны РФ не видит необходимости в новых добровольцах На сегодняшний день контракты с Минобороны России подписали 114 тыс. человек. В среднем за сутки на контракт поступает 1 336 человек.
В регионе
22 июня 2023 г. 13:35
Шойгу: Минобороны РФ не видит необходимости в новых добровольцах

На сегодняшний день контракты с Минобороны России подписали 114 тыс. человек. В среднем за сутки на контракт поступает 1 336 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу сообщил в ходе заседания Совбеза.

"То есть каждые сутки получаем полк, - пояснил министр.

По его словам, также есть 52 тыс. добровольцев. В силу этого, ведомство не видит необходимости в новых добровольцах.

Министр сообщил, что формирование резервной армии завершится к концу июня. Также будет создан армейский корпус. Они получат более 3 700 единиц техники.

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Версия на английском языке Shoigu: Russian Defense Ministry sees no need for new volunteers

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