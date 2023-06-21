О нас

Шойгу: Коллективный Запад развернул против РФ настоящую войну

Шойгу: Коллективный Запад развернул против РФ настоящую войну Сейчас решается судьба России, определяется ее геополитическое будущее. Коллективный Запад развернул против РФ настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытается ее сломить.
В регионе
21 июня 2023 г. 16:35
Шойгу: Коллективный Запад развернул против РФ настоящую войну

Сейчас решается судьба России, определяется ее геополитическое будущее. Коллективный Запад развернул против РФ настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытается ее сломить.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в Кремле, обращаясь к выпускникам высших военных учебных заведений.

"Вводятся бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и военные конфликты, сопредельными государствами оказывается огромная военная помощь киевскому режиму", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Shoigu claims West has launched real war against Russia
Версия на азербайджанском языке Sergey Şoyqu: “Qərb Rusiyaya qarşı əsl müharibəyə başlayıb, qonşu ölkələrdə iğtişaş yaradır"

Самое важное

МВД о событиях в Гедабеке: Распространяемые в соцсетях кадры не отражают другие аспекты незаконных действий
МВД о событиях в Гедабеке: Распространяемые в соцсетях кадры не отражают другие аспекты незаконных действий
21 июня 2023 г. 12:44
Назначен новый заместитель премьер-министра Нахчывана
ФотоНазначен новый заместитель премьер-министра Нахчывана
20 июня 2023 г. 17:11
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств, не включенных в госреестр
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств, не включенных в госреестр
20 июня 2023 г. 12:31
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств по ценам выше регулируемых
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств по ценам выше регулируемых
20 июня 2023 г. 12:28
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК
19 июня 2023 г. 13:14
В Агдаме обнаружено массовое захоронение
ФотоВ Агдаме обнаружено массовое захоронение
19 июня 2023 г. 11:58
Президент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
ФотоПрезидент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
17 июня 2023 г. 17:55
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
17 июня 2023 г. 17:32
Президент Азербайджана и раис Татарстана приняли участие в открытии ООО Авто Лизинг Азербайджан
ФотоПрезидент Азербайджана и раис Татарстана приняли участие в открытии ООО "Авто Лизинг Азербайджан"
17 июня 2023 г. 16:15
Состоялась встреча президента Азербайджана с раисом Республики Татарстан
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с раисом Республики Татарстан
17 июня 2023 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi