Шойгу: Коллективный Запад развернул против РФ настоящую войну

Сейчас решается судьба России, определяется ее геополитическое будущее. Коллективный Запад развернул против РФ настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытается ее сломить.

Сейчас решается судьба России, определяется ее геополитическое будущее. Коллективный Запад развернул против РФ настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытается ее сломить.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в Кремле, обращаясь к выпускникам высших военных учебных заведений.

"Вводятся бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и военные конфликты, сопредельными государствами оказывается огромная военная помощь киевскому режиму", - отметил он.