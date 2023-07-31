Шойгу выразил отношение к атакам украинских БПЛА на Москву

Киев сосредоточился на террористических атаках по гражданской инфраструктуре России на фоне неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Киев сосредоточился на террористических атаках по гражданской инфраструктуре России на фоне неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"На фоне неудачного так называемого контрнаступления киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в воскресенье утром, что на город была совершена атака украинских беспилотников. В результате незначительные повреждения получили фасады двух офисных башен "Москвы-Сити", жертв нет. Позднее в Минобороны России уточнили, что один дрон был уничтожен в воздухе над территорией Одинцовского района Подмосковья, еще два подавлены и потерпели крушение на территории "Москвы-Сити". Кроме того, по данным МО РФ, в ночь на воскресенье Украина попыталась атаковать объекты Крыма 25 беспилотниками.