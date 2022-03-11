Шойгу: К войне в Украине могут быть привлечены добровольцы из Ближнего Востока

К военным действиям России в Украине могут быть привлечены добровольцы из Ближнего Востока.

К военным действиям России в Украине могут быть привлечены добровольцы из Ближнего Востока.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран. Самое большое количество – из стран Ближнего Востока: уже более 16 тысяч заявок", - заявил Шойгу сегодня на заседании Совета безопасности РФ.

"И здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги", - добавил Шойгу.