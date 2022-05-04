Шойгу: Доставляющие в Украину оружие транспортные средства НАТО будут уничтожаться

Транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для Вооруженных сил Украины, прибывшие на территорию этой страны, будут уничтожаться. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для Вооруженных сил Украины, прибывшие на территорию этой страны, будут уничтожаться. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения", - сказал Шойгу.