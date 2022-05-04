О нас
Аудио новости

Шойгу: Доставляющие в Украину оружие транспортные средства НАТО будут уничтожаться

Шойгу: Доставляющие в Украину оружие транспортные средства НАТО будут уничтожаться Транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для Вооруженных сил Украины, прибывшие на территорию этой страны, будут уничтожаться. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
В регионе
4 мая 2022 г. 13:27
Шойгу: Доставляющие в Украину оружие транспортные средства НАТО будут уничтожаться

Транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для Вооруженных сил Украины, прибывшие на территорию этой страны, будут уничтожаться. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения", - сказал Шойгу.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Sergey Shoygu: "Any NATO vehicle delivering the weapon to Ukraine will be destroyed"
Версия на азербайджанском языке Sergey Şoyqu: “Ukraynaya silah-sursat gətirən NATO nəqliyyat vasitələri məhv ediləcək”

Самое читаемое

В Украине ранения получил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
В Украине ранения получил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
1 мая 2022 г. 16:06
Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС
Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС
1 мая 2022 г. 15:39
В Азербайджане будут увеличены зарплаты врачей
В Азербайджане будут увеличены зарплаты врачей
2 мая 2022 г. 12:35
ВСУ уничтожили два штаба РФ: сотни погибших, возможно убит генерал
ВСУ уничтожили два штаба РФ: сотни погибших, возможно убит генерал
1 мая 2022 г. 04:06
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК
Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК
28 апреля 2022 г. 16:34
Военные РФ В Херсоне похитили депутата
Военные РФ В Херсоне похитили депутата
1 мая 2022 г. 15:09
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте
28 апреля 2022 г. 21:43
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
2 мая 2022 г. 12:57
В связи с пожаром в «Промпарке Азерсун» будет осуществлена страховая выплата
В связи с пожаром в «Промпарке Азерсун» будет осуществлена страховая выплата
29 апреля 2022 г. 10:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi