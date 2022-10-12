Шмыгаль заявил, что Европейский инвестбанк перевел Киеву 550 млн евро

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) перечислил Украине 550 млн евро, которые могут быть использованы для восстановления энергетической инфраструктуры.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) перечислил Украине 550 млн евро, которые могут быть использованы для восстановления энергетической инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня Европейский инвестиционный банк перечислил нашей стране дополнительные 550 млн евро. Средства помогут, в частности, покрыть расходы на ремонт поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети. Также помощь будет направлена на возобновление предоставления муниципальных и базовых услуг населению в общинах", - говорится в сообщении в Telegram-канале премьера.

Он сказал, что всего за два месяца в рамках пакета экстренной поддержки от ЕИБ и Еврокомиссии Украина получила 1,05 млрд евро. "Еще 540 млн евро будут выплачены путем возобновления финансирования совместных проектов", - сообщил он.

ЕИБ 25 июля утвердил выделение Украине льготного кредита на 1,59 млрд евро. Как сообщал банк, первый транш кредита предназначен на покрытие бюджетного дефицита Украины, экстренный ремонт поврежденной транспортной и энергетической инфраструктуры и подготовку к зимнему сезону. Второй транш этого пакета помощи предполагалось направить до конца года на восстановительные работы в зонах, "удаленных от боевых действий". 15 сентября Европейский инвестбанк сообщил о перечислении Украине транша на сумму 500 млн евро из пакета помощи объемом 1,59 млрд евро.