Шмыгаль: Япония выделила Украине грант $58 млн на проекты по восстановлению

Украина получит от Японии грант $58 млн на проекты восстановления.

Украина получит от Японии грант $58 млн на проекты восстановления.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсетях.

"Украина получит грант от Японии в размере 8,8 млрд йен, или около $58 млн. Сегодня утвердили соответствующий проект соглашения между нашими правительствами. Это будут средства Японского агентства международного сотрудничества (JICA) на финансирование проектов восстановления", - отметил он.

Ранее Шмыгаль сообщил о том, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) профинансирует социальные проекты в стране на €116,5 млн. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всего ЕИБ выделил стране $2 млрд.