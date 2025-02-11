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Шмыгаль: Япония выделила Украине грант $58 млн на проекты по восстановлению

Шмыгаль: Япония выделила Украине грант $58 млн на проекты по восстановлению Украина получит от Японии грант $58 млн на проекты восстановления.
В регионе
11 февраля 2025 г. 16:20
Шмыгаль: Япония выделила Украине грант $58 млн на проекты по восстановлению

Украина получит от Японии грант $58 млн на проекты восстановления.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в соцсетях.

"Украина получит грант от Японии в размере 8,8 млрд йен, или около $58 млн. Сегодня утвердили соответствующий проект соглашения между нашими правительствами. Это будут средства Японского агентства международного сотрудничества (JICA) на финансирование проектов восстановления", - отметил он.

Ранее Шмыгаль сообщил о том, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) профинансирует социальные проекты в стране на €116,5 млн. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всего ЕИБ выделил стране $2 млрд.

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