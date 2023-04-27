О нас

Шмыгаль встретился с Папой Римским в Ватикане

Шмыгаль встретился с Папой Римским в Ватикане Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане.
В регионе
27 апреля 2023 г. 15:57
Шмыгаль встретился с Папой Римским в Ватикане

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правительства в Telegram.

Шмыгаль передал понтифику фотоальбом о преступлениях России в Буче, Бородянке и других городах Украины. Также премьер выразил надежду, что Ватикан присоединится к реализации украинской формулы мира, в частности к процессу возвращения пленных и депортированных.

Глава правительства поблагодарил понтифика за гуманитарную помощь, а также прохождение лечения пострадавших от российской агрессии украинских детей в ватиканском госпитале.

"Будем рады приветствовать понтифика в эти нелегкие времена. Рассчитываем, что Святой Престол использует свое влияние, чтобы вернуть мир на все наши земли", - подчеркнул он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ukrainian PM meets Pope in Vatican

Самое важное

Президент: Создание погранично-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди является суверенным правом Азербайджана
Президент: Создание погранично-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди является суверенным правом Азербайджана
27 апреля 2023 г. 16:07
Президент Азербайджана: Армения не выполняет взятые на себя обязательства
Президент Азербайджана: Армения не выполняет взятые на себя обязательства
27 апреля 2023 г. 16:06
Президент Азербайджана принял министра по делам Европы и иностранных дел Франции
Президент Азербайджана принял министра по делам Европы и иностранных дел Франции
27 апреля 2023 г. 15:40
Началась эвакуация 26 граждан Азербайджана из Судана
Началась эвакуация 26 граждан Азербайджана из Судана
26 апреля 2023 г. 17:59
​​​​​​​Замминистра: Планируется разрешить эксплуатацию известняковых и песчано-гравийных месторождений в Физули
​​​​​​​Замминистра: Планируется разрешить эксплуатацию известняковых и песчано-гравийных месторождений в Физули
26 апреля 2023 г. 13:42
Зампредседателя: Под руководством Гейдара Алиева ПЕА за короткое время завоевала поддержку народа
Зампредседателя: Под руководством Гейдара Алиева ПЕА за короткое время завоевала поддержку народа
26 апреля 2023 г. 12:32
На погранично-пропускном пункте на границе с Арменией поднят флаг Азербайджана
На погранично-пропускном пункте на границе с Арменией поднят флаг Азербайджана
26 апреля 2023 г. 10:50
МИД Азербайджана осудил открытие в Ереване памятника террористам операции Немезис
МИД Азербайджана осудил открытие в Ереване памятника террористам операции "Немезис"
26 апреля 2023 г. 10:36
Президенты Азербайджана и Болгарии провели встречу один на один
Президенты Азербайджана и Болгарии провели встречу один на один
25 апреля 2023 г. 17:30
Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск
Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск
25 апреля 2023 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi