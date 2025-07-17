Шмыгаль возглавил Министерство обороны Украины

Верховная рада Украины назначила экс-премьера Дениса Шмыгаля министром обороны. Его кандидатуру на эту должность предложил президент Владимир Зеленский.

Верховная рада Украины назначила экс-премьера Дениса Шмыгаля министром обороны. Его кандидатуру на эту должность предложил президент Владимир Зеленский.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

За его кандидатуру проголосовали 267 народных депутатов.

Вчера Зеленский направил все необходимые документы в парламент, отметив, что он хочет, чтобы Шмыгаль стал министром обороны, поскольку у него имеется колоссальный опыт, который будет полезен в оборонной сфере.

Одной из приоритетных задач для нового главы оборонного ведомства президент назвал увеличение доли собственного производства оружия.

По словам Зеленского, примерно 40% оружия, используемого на фронте, является украинским производством, и эту цифру необходимо увеличить до 50% уже за полгода работы нового правительства.