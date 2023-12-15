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Шмыгаль: ВБ выделяет Украине более 1 млрд долларов

Шмыгаль: ВБ выделяет Украине более 1 млрд долларов Всемирный банк (ВБ) выделяет Украине дополнительные 1,34 млрд долларов.
В регионе
15 декабря 2023 г. 12:42
Шмыгаль: ВБ выделяет Украине более 1 млрд долларов

Всемирный банк (ВБ) выделяет Украине дополнительные 1,34 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в соцсетях.

"Эти средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета", - отметил глава правительства.

Основная часть этого пакета финансирования - это средства правительства Японии (1,086 млрд долларов). Другая часть - это гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF).

Шмыгаль отметил, что финансовая помощь международных партнеров позволяет Украине обеспечивать макрофинансовую стабильность, а все внутренние ресурсы направлять на нужды армии.

В начале декабря в ВБ сообщили о том, что Украина получит 1,2 млрд долларов финансовой поддержки.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Ukraynaya 1 milyard dollardan çox vəsait ayırır
Версия на английском языке Shmyhal: WB allocating over $1B to Ukraine

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