Шмыгаль: ВБ выделяет Украине более 1 млрд долларов

Всемирный банк (ВБ) выделяет Украине дополнительные 1,34 млрд долларов.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в соцсетях.
"Эти средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета", - отметил глава правительства.
Основная часть этого пакета финансирования - это средства правительства Японии (1,086 млрд долларов). Другая часть - это гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF).
Шмыгаль отметил, что финансовая помощь международных партнеров позволяет Украине обеспечивать макрофинансовую стабильность, а все внутренние ресурсы направлять на нужды армии.
В начале декабря в ВБ сообщили о том, что Украина получит 1,2 млрд долларов финансовой поддержки.