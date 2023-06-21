Шмыгаль: Украине требуются 6,5 млрд долларов на восстановление

Украине необходимо 6,5 млрд долларов на восстановление страны.

Украине необходимо 6,5 млрд долларов на восстановление страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, соответствующую сумму Киев надеется получить по итогам проходящей в Лондоне конференции по восстановлению Украины.

Шмыгаль сообщил, что западные партнеры, включая международные организации, уже пообещали Украине 4,5 млрд долларов на восстановление в течение ближайших месяцев.

"Нам все еще требуются 6,5 млрд долларов. Мы поставили амбициозную задачу добиться обещаний по выделению средств на эту сумму по итогам этой конференции", - сказал украинский премьер.

Вторая конференция по восстановлению Украины открылась в среду в Лондоне. По заявлениям канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, в двухдневном мероприятии принимают участие более 1 тыс. иностранных гостей из 61 страны, а также представители неправительственных организаций и бизнеса.