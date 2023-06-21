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Шмыгаль: Украине требуются 6,5 млрд долларов на восстановление

Шмыгаль: Украине требуются 6,5 млрд долларов на восстановление Украине необходимо 6,5 млрд долларов на восстановление страны.
В регионе
21 июня 2023 г. 16:59
Шмыгаль: Украине требуются 6,5 млрд долларов на восстановление

Украине необходимо 6,5 млрд долларов на восстановление страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, соответствующую сумму Киев надеется получить по итогам проходящей в Лондоне конференции по восстановлению Украины.

Шмыгаль сообщил, что западные партнеры, включая международные организации, уже пообещали Украине 4,5 млрд долларов на восстановление в течение ближайших месяцев.

"Нам все еще требуются 6,5 млрд долларов. Мы поставили амбициозную задачу добиться обещаний по выделению средств на эту сумму по итогам этой конференции", - сказал украинский премьер.

Вторая конференция по восстановлению Украины открылась в среду в Лондоне. По заявлениям канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, в двухдневном мероприятии принимают участие более 1 тыс. иностранных гостей из 61 страны, а также представители неправительственных организаций и бизнеса.

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