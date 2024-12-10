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Шмыгаль: Украина получит 454 млн долларов от Всемирного банка

Шмыгаль: Украина получит 454 млн долларов от Всемирного банка Украина получит 454 млн долларов от Всемирного банка для развития сферы здравоохранения.
В регионе
10 декабря 2024 г. 11:28
Шмыгаль: Украина получит 454 млн долларов от Всемирного банка

Украина получит 454 млн долларов от Всемирного банка для развития сферы здравоохранения.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсетях.

"Это поддержит усилия правительства по приоритетному финансированию по программе медицинских гарантий. Деньги будут предоставлены в рамках проекта THRIVE, который направлен на оказание содействия в реформировании системы здравоохранения и усилении ее эффективности", - отметил он.

Ранее Минфин страны сообщал о том, что ВБ утвердил дополнительное финансирование в размере 664 млн долларов на развитие социальной сферы.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Ukraynaya 454 milyon dollar ayıracaq

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