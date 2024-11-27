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Шмыгаль: Украина получила от ВБ почти 5 млрд долларов в рамках проекта PEACE

Шмыгаль: Украина получила от ВБ почти 5 млрд долларов в рамках проекта PEACE Украина получила 4,8 млрд долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine. Средства направлены на поддержку реализации реформ, а также восстановление страны.
В регионе
27 ноября 2024 г. 14:14
Шмыгаль: Украина получила от ВБ почти 5 млрд долларов в рамках проекта PEACE

Украина получила 4,8 млрд долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine. Средства направлены на поддержку реализации реформ, а также восстановление страны.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом глава правительства Денис Шмыгаль сообщил в соцсетях.

"Украина получила 4,8 млрд долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE. Это крупнейший в истории банка инвестиционный проект, основанный для поддержки нашего государства в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, сферы здравоохранения, агропроизводителей, а также проектов восстановления", - заявил премьер-министр Украины.

По его словам, с начала полномасштабной войны через механизм ВБ Украина получила уже почти 50 млрд долларов.

"Чрезвычайно благодарны Соединенным Штатам и партнерам по развитию, которые финансируют помощь в рамках проекта PEACE", - добавил он.

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Версия на английском языке Shmyhal: Ukraine received almost $5 billion from World Bank under PEACE project

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