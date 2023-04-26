Шмыгаль: Украина планирует за два года полностью подготовиться к вступлению в ЕС

Украина рассчитывает за два года полностью подготовиться к членству в ЕС.

Украина рассчитывает за два года полностью подготовиться к членству в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает итальянская экономическая газета Il Sole 24 Ore со слов премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"У нас есть амбициозный план - за два года полностью подготовиться к членству в ЕС", - сказал он.

Шмыгаль прибыл в среду в Рим для участия в конференции по вопросам восстановления Украины, которую организует итальянское правительство. На мероприятии будут присутствовать представители властей и бизнеса двух стран. Ожидается участие более 600 компаний.

"Мы уверены, что вместе с нашими союзниками мы осуществим программу экстренного восстановления, которая принесет пользу не только Украине, но и Италии и всей Европе, - полагает Шмыгаль. - Украина работает с партнерами над планом Маршалла", - сказал он, отметив, что итальянские компании могут сыграть ключевую роль в восстановлении Украины.