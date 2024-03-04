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Шмыгаль: Украина готова к продлению транзита российского газа при инициативе ЕС

Шмыгаль: Украина готова к продлению транзита российского газа при инициативе ЕС Украина готова к продлению транзита российского газа через свою газотранспортную систему (ГТС) при инициативе со стороны стран Евросоюза, но продлевать действующий контракт или подписывать новый с "Газпромом" не будет.
В регионе
4 марта 2024 г. 17:35
Шмыгаль: Украина готова к продлению транзита российского газа при инициативе ЕС

Украина готова к продлению транзита российского газа через свою газотранспортную систему (ГТС) при инициативе со стороны стран Евросоюза, но продлевать действующий контракт или подписывать новый с "Газпромом" не будет.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

"Мы, разумеется, не собираемся вести переговоры (с РФ) о том, чтобы продлевать (транзитный контракт) и ставить свои подписи под соглашением, но мы неоднократно вели переговоры с европейскими лидерами в рамках Еврокомиссии. Если европейские страны выступят консорциумом или кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа - мы готовы такую услугу предоставлять. Тут инициатива на стороне ЕС и наших европейских партнеров", - цитируют Шмыгаля украинские СМИ.

"Группа, объединение, консорциум. Это может быть Еврокомиссия, группа европейских стран, которые заинтересованы в сохранении транзита", - уточнил Шмыгаль.

По словам премьера, ГТС Украины готова функционировать и без транзита российского газа.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: Ukrayna Rusiya təbii qazının tranzitini uzatmağa hazırdır
Версия на английском языке Shmyhal: Ukraine ready to extend Russian gas transit at EU's initiative

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