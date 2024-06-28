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Шмыгаль: Украина ежегодно будет получать военную поддержку на 60 млрд долларов

Шмыгаль: Украина ежегодно будет получать военную поддержку на 60 млрд долларов Украина уже заключила 20 соглашений о безопасности со странами-партнерами. В рамках этих соглашений ежегодно страна будет получать 60 млрд долларов в качестве военной поддержки.
В регионе
28 июня 2024 г. 16:15
Шмыгаль: Украина ежегодно будет получать военную поддержку на 60 млрд долларов

Украина уже заключила 20 соглашений о безопасности со странами-партнерами. В рамках этих соглашений ежегодно страна будет получать 60 млрд долларов в качестве военной поддержки.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Параллельно с нашими мирными инициативами мы усиливаем сотрудничество с партнерами, потому что только сильная коалиция способна обеспечить нашу победу. Украина подписала уже 20 соглашений о безопасности с союзниками, в том числе с ЕС и США", - отметил он.

Шмыгаль добавил, что заключение соглашений о безопасности - это уникальная история, которая открывает для Украины новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и дает основу для будущей безопасности в мирное время.

"Согласно этим соглашениям, в следующие четыре года наши партнеры планируют оказывать Украине общую военную поддержку на 60 млрд долларов ежегодно", - сказал премьер-министр.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna hər il 60 milyard dollar hərbi dəstək alacaq
Версия на английском языке Ukraine secures $60 billion annual military support

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