Шмыгаль: Украина ежегодно будет получать военную поддержку на 60 млрд долларов

Украина уже заключила 20 соглашений о безопасности со странами-партнерами. В рамках этих соглашений ежегодно страна будет получать 60 млрд долларов в качестве военной поддержки.

Украина уже заключила 20 соглашений о безопасности со странами-партнерами. В рамках этих соглашений ежегодно страна будет получать 60 млрд долларов в качестве военной поддержки.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Параллельно с нашими мирными инициативами мы усиливаем сотрудничество с партнерами, потому что только сильная коалиция способна обеспечить нашу победу. Украина подписала уже 20 соглашений о безопасности с союзниками, в том числе с ЕС и США", - отметил он.

Шмыгаль добавил, что заключение соглашений о безопасности - это уникальная история, которая открывает для Украины новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и дает основу для будущей безопасности в мирное время.

"Согласно этим соглашениям, в следующие четыре года наши партнеры планируют оказывать Украине общую военную поддержку на 60 млрд долларов ежегодно", - сказал премьер-министр.