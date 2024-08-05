Шмыгаль: США выделили грант Украине в размере 3,9 млрд долларов

Украина получила от США через Всемирный банк грант в размере 3,9 млрд долларов.

Украина получила от США через Всемирный банк грант в размере 3,9 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил в соцсетях.

"Эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета, таких как, зарплаты учителей, медиков и спасателей, а также социальных пособий", - отметил он.

По его словам, это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году. В целом, Украина в этом году получит от США 7,8 млрд долларов в качестве бюджетной помощи.

По словам Шмыгаля, это позволит Украине с уверенностью пройти данный финансовый период.