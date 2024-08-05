О нас

Шмыгаль: США выделили грант Украине в размере 3,9 млрд долларов

Шмыгаль: США выделили грант Украине в размере 3,9 млрд долларов Украина получила от США через Всемирный банк грант в размере 3,9 млрд долларов.
В регионе
5 августа 2024 г. 14:03
Шмыгаль: США выделили грант Украине в размере 3,9 млрд долларов

Украина получила от США через Всемирный банк грант в размере 3,9 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил в соцсетях.

"Эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета, таких как, зарплаты учителей, медиков и спасателей, а также социальных пособий", - отметил он.

По его словам, это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году. В целом, Украина в этом году получит от США 7,8 млрд долларов в качестве бюджетной помощи.

По словам Шмыгаля, это позволит Украине с уверенностью пройти данный финансовый период.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şmıqal: "ABŞ Ukraynaya 3,9 milyard ABŞ dolları məbləğində qrant ayırıb"
Версия на английском языке US allocates $3.9B in non-refundable grant to Ukraine

Другие новости из категории

В Турции проведена операция против PKK, задержаны 19 подозреваемых
В Турции проведена операция против PKK, задержаны 19 подозреваемых
5 августа 2024 г. 13:56
Президент Туниса подал документы для участия в выборах
Президент Туниса подал документы для участия в выборах
5 августа 2024 г. 13:48
В Армении член медкомиссии арестован за содействие в уклонении призывника от службы
В Армении член медкомиссии арестован за содействие в уклонении призывника от службы
5 августа 2024 г. 12:42
Армения не примет участие в учениях ОДКБ Кобальт-2024
Армения не примет участие в учениях ОДКБ "Кобальт-2024"
5 августа 2024 г. 12:36
ЕС ввел санкции против белорусских силовиков и журналистов
ЕС ввел санкции против белорусских силовиков и журналистов
5 августа 2024 г. 11:17
Правительство Турции обсудит сегодня ситуацию на Ближнем Востоке
Правительство Турции обсудит сегодня ситуацию на Ближнем Востоке
5 августа 2024 г. 09:54
В Иране поклялись отомстить Израилю за смерть Хании, даже если это приведет к войне
В Иране "поклялись отомстить" Израилю за смерть Хании, даже если это приведет к войне
5 августа 2024 г. 01:44
Турция призвала своих граждан покинуть Ливан
Турция призвала своих граждан покинуть Ливан
5 августа 2024 г. 01:07
Иранский депутат предположил, что Тегеран обзавелся ядерным оружием
Иранский депутат предположил, что Тегеран обзавелся ядерным оружием
4 августа 2024 г. 18:37
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
4 августа 2024 г. 09:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi