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Шмыгаль призвал передать Украине F-16 на встрече с главой Пентагона

Шмыгаль призвал передать Украине F-16 на встрече с главой Пентагона Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с главой Пентагона США Ллойдом Остином и призвал начать поставки западных истребителей F-16.
В регионе
12 апреля 2023 г. 20:40
Шмыгаль призвал передать Украине F-16 на встрече с главой Пентагона

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с главой Пентагона США Ллойдом Остином и призвал начать поставки западных истребителей F-16.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава украинского правительства заявил по итогам встречи.

"Мы выиграем эту войну. Но чтобы добиться этого быстрее и с меньшими потерями, Украине по-прежнему нужна интенсивная военная поддержка", - подчеркнул премьер.

При этом Остин не стал комментировать конкретные запросы, но пообещал, что США расширят производство вооружений для Украины.

"Мы будем продолжать инвестировать в нашу собственную оборонно-промышленную базу для дальнейшего наращивания производства", - отметил глава Пентагона.

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