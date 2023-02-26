Шмыгаль: Примирения с Россией не будет даже через сто лет

Украина не пойдет на примирение и сотрудничество с Россией, которая развязала агрессивную войну против нашей страны, по меньшей мере, на протяжении столетия. Для шагов в этом направлении РФ должна стать демократическим, демилитаризованным и денуклеаризиро

Украина не пойдет на примирение и сотрудничество с Россией, которая развязала агрессивную войну против нашей страны, по меньшей мере, на протяжении столетия. Для шагов в этом направлении РФ должна стать демократическим, демилитаризованным и денуклеаризированным государством.

Как передает Report, об этом в интервью немецкому изданию Focus заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украина - это суверенная страна с международно признанными границами, поэтому она не может пойти на компромиссы со страной-агрессором.

Единственный компромисс - полный вывод российских войск из Украины в границы 1991 года. Россияне должны прекратить стрелять, остановить агрессию и покинуть нашу территорию. Я считаю, что смена границ была бы неприемлемым компромиссом и для Европы", - сказал он.

Премьер также отверг любые компромиссы по территориальной целостности в обмен на скорейшее получение членства в ЕС и сильные гарантии безопасности для остальной страны.

"Украина не видит никаких компромиссов относительно своей территориальной целостности. Общество этого не допустит. Тысячи наших лучших людей погибли не для того, чтобы мы искали компромисс с кровавым террористом и агрессором, который шантажирует весь мир", - сказал он.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что замораживание конфликта только сыграет на руку России и приведет к еще одной большой войне. Потому для Украины это неприемлемо.

Он также считает, что между Украиной и РФ не может быть никакого сотрудничества в течение столетия.

"Примирение, сотрудничество - нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль объяснил, что разоружить Россию можно путем санкции, отказа от сотрудничества с ней, конфискации российских активов и военной помощи Украине.