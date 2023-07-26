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Шмыгаль: Правительство Украины выделило свыше $1 млрд на производство БПЛА

Шмыгаль: Правительство Украины выделило свыше $1 млрд на производство БПЛА Правительство Украины выделило 40 млрд гривен (более 1 млрд долларов) на производство отечественных беспилотников.
В регионе
26 июля 2023 г. 15:00
Шмыгаль: Правительство Украины выделило свыше $1 млрд на производство БПЛА

Правительство Украины выделило 40 млрд гривен (более 1 млрд долларов) на производство отечественных беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсетях.

"Война каждый день ставит новые вызовы. Один из ключевых – военные технологии. Должны быть на шаг впереди противника и беречь каждого нашего воина. Беспилотники дают такие возможности", – написал он.

Глава правительства напомнил, что год назад через UNITED24 (глобальная инициатива в поддержку Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями) было собрано более 4 млрд гривен, которые были направлены на производства БПЛА.

"К тому времени их было меньше десятка. Сегодня это более 40 компаний, имеющих контракты с государством, а производство БПЛА выросло в десятки раз", - отметил Шмыгаль.

Он сообщил, что также устранены таможенные барьеры для завоза запчастей и комплектаций.

"Подняли долю прибыли производителей БПЛА до 25%, а также приняли решение, способствующее массовому производству боеприпасов для дронов", - подчеркнул он.

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