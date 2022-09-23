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Шмыгаль: Мобилизация и фейковые референдумы не мешают нашим стратегическим целям

Шмыгаль: Мобилизация и фейковые референдумы не мешают нашим стратегическим целям Объявление в России мобилизации и намерения провести так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях ничего не меняют для Украины с точки зрения стратегических целей по освобождению территорий.
В регионе
23 сентября 2022 г. 11:35
Шмыгаль: Мобилизация и фейковые референдумы не мешают нашим стратегическим целям

Объявление в России мобилизации и намерения провести так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях ничего не меняют для Украины с точки зрения стратегических целей по освобождению территорий.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Вопрос, который сейчас всех беспокоит, — это российская мобилизация и их фейковые референдумы. Для нас это ничего не меняет с точки зрения стратегических целей. Мы будем делать все, чтобы освободить наши территории. Партнеры готовы поддерживать нас в этом. И так же они готовы поддерживать наше восстановление и развитие нового мощного европейского государства", - написал он в Телеграм-канале.

Также премьер сообщил, что на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке правительственная команда обсуждала с партнерами продление зернового соглашения, демилитаризацию Запорожской АЭС, дополнительное бюджетное финансирование для Украины, план восстановления, новые санкции против России.

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Версия на английском языке PM: Mobilization, fake referendums don’t interfere with Ukraine’s strategic goals

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