Шмыгаль: Международные партнеры предоставят Украине свыше 100 млрд долларов

Международные партнеры предоставят Украине 115 млрд долларов на восстановление.

Международные партнеры предоставят Украине 115 млрд долларов на восстановление.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Международные партнеры предоставят Украине 115 млрд долларов долгосрочной поддержки. Это не просто обеспечит нашу финансовую стабильность, но и посылает четкий сигнал, что союзники Украины будут поддерживать нас столько, сколько потребуется", - написал Шмыгаль в Telegram-канале.

По его словам, в этом году на проекты быстрого восстановления требуется 14 млрд долларов. "Ведем переговоры с партнерами, чтобы привлечь все необходимые средства уже летом этого года", - отметил премьер. Шмыгаль также выразил благодарность США, ЕС, Всемирному банку (ВБ), МВФ, странам "Большой семерки" и всем международным партнерам, "которые помогают начать восстановление".

Накануне президент ВБ Дэвид Мэлпас заявил, что Украина в текущем году будет нуждаться дополнительно в 11 млрд долларов на ключевые экономические расходы. По его словам, ВБ смог мобилизовать более 23 млрд долларов для Украины в рамках экстренного финансирования, причем 20 млрд из этой суммы уже распределены.