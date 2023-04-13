Шмыгаль: Международные партнеры предоставят Украине свыше 100 млрд долларов

Международные партнеры предоставят Украине 115 млрд долларов на восстановление.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Международные партнеры предоставят Украине 115 млрд долларов долгосрочной поддержки. Это не просто обеспечит нашу финансовую стабильность, но и посылает четкий сигнал, что союзники Украины будут поддерживать нас столько, сколько потребуется", - написал Шмыгаль в Telegram-канале.
По его словам, в этом году на проекты быстрого восстановления требуется 14 млрд долларов. "Ведем переговоры с партнерами, чтобы привлечь все необходимые средства уже летом этого года", - отметил премьер. Шмыгаль также выразил благодарность США, ЕС, Всемирному банку (ВБ), МВФ, странам "Большой семерки" и всем международным партнерам, "которые помогают начать восстановление".
Накануне президент ВБ Дэвид Мэлпас заявил, что Украина в текущем году будет нуждаться дополнительно в 11 млрд долларов на ключевые экономические расходы. По его словам, ВБ смог мобилизовать более 23 млрд долларов для Украины в рамках экстренного финансирования, причем 20 млрд из этой суммы уже распределены.