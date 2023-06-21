Шмыгаль: Киев готовит законный механизм для конфискации замороженных активов РФ

Украина готовит "честный механизм", который позволит конфисковать замороженные на Западе российские активы на сумму до 500 млрд долларов.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.
"Мы готовим честный механизм, который позволит нам конфисковать до 500 млрд долларов из российских активов, замороженных на Западе", - сказал он.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что ЕК опубликуют проект по использованию доходов от замороженных российских активов в скором времени, до ухода на летние каникулы.