Шмыгаль: Франция предоставит Украине помощь в размере 2 млрд евро

Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро в рамках долгосрочной программы.

Как передает Report, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Twitter после встречи с министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром.

"Провел разговор с Брюно Ле Мэром на полях весенних встреч МВФ и Всемирного банка. Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро в рамках долгосрочной программы", - написал он.

Шмыгаль отметил, что часть средств будет направлена на восстановление Украины.