Шмыгаль: ЕС выделит €25 млн на программу по разминированию территории Украины

Евросоюз выделит 25 млн евро на программу по разминированию территории Украины.

Евросоюз выделит 25 млн евро на программу по разминированию территории Украины.

Как передает Report, об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Благодарны ЕС за решение запустить гуманитарную программу разминирования на 25 млн евро", - написал он в Twitter.

Шмыгаль отметил, что обсудил с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем санкции против России, а также военную и другую помощь Киеву.

Отметим, что сегодня группа еврокомиссаров во главе с Боррелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон лер Ляйен прибыла в Киев.