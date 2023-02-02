Шмыгаль: ЕС выделит €25 млн на программу по разминированию территории Украины

Евросоюз выделит 25 млн евро на программу по разминированию территории Украины.
Как передает Report, об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Благодарны ЕС за решение запустить гуманитарную программу разминирования на 25 млн евро", - написал он в Twitter.
Шмыгаль отметил, что обсудил с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем санкции против России, а также военную и другую помощь Киеву.
Отметим, что сегодня группа еврокомиссаров во главе с Боррелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон лер Ляйен прибыла в Киев.