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Шмыгаль: ЕС выделит €25 млн на программу по разминированию территории Украины

Шмыгаль: ЕС выделит €25 млн на программу по разминированию территории Украины Евросоюз выделит 25 млн евро на программу по разминированию территории Украины.
В регионе
2 февраля 2023 г. 14:57
Шмыгаль: ЕС выделит €25 млн на программу по разминированию территории Украины

Евросоюз выделит 25 млн евро на программу по разминированию территории Украины.

Как передает Report, об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Благодарны ЕС за решение запустить гуманитарную программу разминирования на 25 млн евро", - написал он в Twitter.

Шмыгаль отметил, что обсудил с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем санкции против России, а также военную и другую помощь Киеву.

Отметим, что сегодня группа еврокомиссаров во главе с Боррелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон лер Ляйен прибыла в Киев.

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Версия на английском языке Shmyhal: EU to allocate 25M euros for mine clearance program in Ukraine

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