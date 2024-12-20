Шлейф разливающихся нефтепродуктов в Черном море достигает 55 км

В результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря произошел разлив нефтепродуктов в Черном море, шлейф загрязнения которых растянулся на 55 км.

В результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря произошел разлив нефтепродуктов в Черном море, шлейф загрязнения которых растянулся на 55 км.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.

"От места затопления части корабля наблюдается на 55 км шлейф нефтепродуктов. Из-за изменившегося сегодня ветра сначала он идет на север, потом направление меняется, и как ранее он идет на юго-восток", - сказал Станичный.

Согласно предоставленным данным, шлейф изгибается севернее порта "Тамань" и поселка Волна, и отчетливо видно, что загрязнение проходит уже и вдоль этой части побережья.