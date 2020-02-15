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Школьник получил ожоги от загоревшегося в руках телефона

Школьник получил ожоги от загоревшегося в руках телефона
© gazeta.ru

Одиннадцатилетний мальчик из Волгограда получил ожоги от загоревшегося сотового телефона, с травмами кистей он доставлен в больницу. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  сообщили в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, сегодня  в больницу Волгограда с ожогами кистей поступил 11-летний мальчик. Полицейские выяснили, что утром того же дня ребенок положил сотовый телефон в карман, а через некоторое время он почувствовал, что карман нагревается.

"В этот момент телефон взорвался и загорелся в руке мальчика", - сообщили в ГУМВД.

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