Школьник получил ожоги от загоревшегося в руках телефона

Одиннадцатилетний мальчик из Волгограда получил ожоги от загоревшегося сотового телефона, с травмами кистей он доставлен в больницу. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, сегодня в больницу Волгограда с ожогами кистей поступил 11-летний мальчик. Полицейские выяснили, что утром того же дня ребенок положил сотовый телефон в карман, а через некоторое время он почувствовал, что карман нагревается.

"В этот момент телефон взорвался и загорелся в руке мальчика", - сообщили в ГУМВД.