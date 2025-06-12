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Школьник получил ножевые ранения во время драки в Ереване

Школьник получил ножевые ранения во время драки в Ереване Школьник получил ножевые ранения во время драки в Ереване.
В регионе
12 июня 2025 г. 11:42
Школьник получил ножевые ранения во время драки в Ереване

Школьник получил ножевые ранения во время драки в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Подросток, нанесший сверстнику удары ножом, вместе с родителями явился в полицию и принес с собой орудие преступления. По факту возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что инцидент произошел 11 июня около полудня во дворе школы в столичном районе Ачапняк. 14-летние подростки подрались, после чего один нанес другому ножевые ранения. Пострадавшего госпитализировали, медикам удалось его спасти.

Ранее глава МВД Армении Арпине Саркисян сообщила, что ведомство предложит парламенту запретить продажу складных ножей несовершеннолетним. Готовится законодательный пакет, в котором будет указан перечень запрещенных предметов.

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