Политолог: Странно говорить о стратегической роли Армении для России

Армения не является незаменимым стратегическим партнером для России.

Армения не является незаменимым стратегическим партнером для России.

Как передает Report, об этом заявил российский политолог Максим Шевченко.

По его мнению, России не имеет смысла держать свою военную базу на территории Армении.

"Она [военная база] там совершенна не нужна для России. От нее только одни проблемы, она не позволяет иметь никакого влияния", - сказал он.

Политолог объяснил это тем, что РФ выстроила нормальные отношения со странами региона, подчеркнув особую роль отношений Москвы и Баку.

"С Азербайджаном великолепные отношения, основанные на личном диалоге двух президентов и всестороннем диалоге", - сказал Шевченко.

С Турцией Россия ведет прямой диалог президентов Путина и Эрдогана. С Ираном Россия подписала стратегическое соглашение о партнерстве.

Шевченко сказал, что не понимает, какова роль Армении в региональном значении для России, в контексте выстраивания отношений с соседними государствами.

"Через территорию Армении не проходят маршруты, поэтому мне непонятно, о каком стратегическом значении Армении для России идет речь? Для Франции я понимаю, они делают ставку на профранцузскую часть [народа] в Армении и дестабилизируют Кавказ, в то время как Москва наоборот, стремится стабилизировать ситуацию в регионе", - сказал он.

Шевченко отметил, что установление стабильности и мира в регионе Южного Кавказа является стратегической задачей.

Подводя итог, политолог сказал, что Армении нужно научиться уживаться в регионе, а не изображать из себя "несчастного, которому все должны".