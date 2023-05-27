Шевченко: Москва и Анкара - два полюса, от которых зависит мир на Южном Кавказе

"Очень доволен итогами прошедших в Москве переговоров, в целом фактом их проведения. Я обращаю внимание не столько на картину, которую нам транслируют СМИ, сколько на саму суть".

"Очень доволен итогами прошедших в Москве переговоров, в целом фактом их проведения. Я обращаю внимание не столько на картину, которую нам транслируют СМИ, сколько на саму суть".

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, журналист и общественный деятель Максим Шевченко.

По его словам, успех московских переговоров в дальнейшем зависит от результатов второго этапа президентских выборов в Турции. Он также выразил надежду на то, что во втором туре президентских выборов выиграет Реджеп Тайип Эрдоган, который "является великим политиком и искренним другом азербайджанского народа".

"Если победит Реджеп Тайип Эрдоган, то мирный процесс в армяно-азербайджанских отношениях пойдет семимильными шагами", - сказал политолог.

Говорят о посредниках армяно-азербайджанского урегулирования политолог подчеркнул, что Москва и Анкара - два полюса, от которых зависит мир на Южном Кавказе.

"Полностью поддерживаю позицию руководства РФ по Южному Кавказу - его приверженность к миру, позицию его лидера о том, что Карабах - это Азербайджан", - отметил Шевченко.