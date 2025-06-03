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Шестой раунд переговоров США и Ирана может не состояться

Шестой раунд переговоров США и Ирана может не состояться Возможность проведения шестого раунда переговоров США и Ирана по ядерной сделке оказалась под вопросом.
В регионе
3 июня 2025 г. 04:08
Шестой раунд переговоров США и Ирана может не состояться

Возможность проведения шестого раунда переговоров США и Ирана по ядерной сделке оказалась под вопросом.

Как передает Report, об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Тегеран считает предложение Вашингтона "непоследовательным и бессвязным, крайне нереалистичным и содержащим чрезмерные требования".

Неназванный иранский чиновник отметил, что американцы постоянно меняют свою позицию. До сих пор это было главным препятствием на пути к успеху переговоров, а теперь делает данную работу сложнее, чем когда-либо.

Кроме того, он обратил внимание на то, что предложение США расходится с достигнутыми ранее договоренностями между сторонами.

Ранее президент США Дональда Трампа написал на своей странице в Truth Social, что Вашингтон не допустит обогащения урана Тегераном в рамках потенциального соглашения по его ядерной программе.

До этого портал Axios сообщал, что предложения Соединенных Штатов Ирану о путях урегулирования разногласий вокруг его ядерных разработок предусматривают продолжение обогащения урана Тегераном, вопреки публичным заявлениям американских официальных лиц на этот счет.

Напомним, что пятый раунд переговоров по ядерной программе Ирана между прошел 23 мая в Риме. По итогам обсуждений министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, выполняющий функцию посредника в переговорном процессе, заявил, что США и Иран достигли "определенного, но не окончательного прогресса".

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