Шестиклассники планировали нападение на школу в Москве

Обсуждавших нападение на московскую школу детей поставили на учет комиссии по делам несовершеннолетних,

Обсуждавших нападение на московскую школу детей поставили на учет комиссии по делам несовершеннолетних,

Как передает Report, об этом сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

Ранее СМИ писали, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух шестиклассников, которые разрабатывали в социальных сетях план вооруженной атаки на учебное заведение.

"Ребята были участниками деструктивных групп, посещали сомнительные сайты, смотрели ужастики. Это еще раз подтверждает, что гигиене детей в инфополе уделяется мало внимания", — сказала собеседница агентства.

Предполагалось, что таким образом дети отреагировали на агрессию против них в школе, но эта информация не подтвердилась. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на деструктивное поведение учащихся еще в июне, работников учебного заведения поставили в известность.

"Когда ребята вернулись с отдыха в Москву, с ними и их родителями встретились представители прокуратуры, школы, комиссии по делам несовершеннолетних и соцзащиты. <...> Я держу ситуацию на контроле", — отметила Ярославская.

Омбудсмен выразила сомнение, что шестиклассники серьезно планировали нападение. Тем не менее одну из матерей оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.