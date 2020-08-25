Шестиклассники планировали нападение на школу в Москве

Обсуждавших нападение на московскую школу детей поставили на учет комиссии по делам несовершеннолетних,
Как передает Report, об этом сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.
Ранее СМИ писали, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух шестиклассников, которые разрабатывали в социальных сетях план вооруженной атаки на учебное заведение.
"Ребята были участниками деструктивных групп, посещали сомнительные сайты, смотрели ужастики. Это еще раз подтверждает, что гигиене детей в инфополе уделяется мало внимания", — сказала собеседница агентства.
Предполагалось, что таким образом дети отреагировали на агрессию против них в школе, но эта информация не подтвердилась. Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на деструктивное поведение учащихся еще в июне, работников учебного заведения поставили в известность.
"Когда ребята вернулись с отдыха в Москву, с ними и их родителями встретились представители прокуратуры, школы, комиссии по делам несовершеннолетних и соцзащиты. <...> Я держу ситуацию на контроле", — отметила Ярославская.
Омбудсмен выразила сомнение, что шестиклассники серьезно планировали нападение. Тем не менее одну из матерей оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.