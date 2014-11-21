"Шестерка" не сделала Ирану предложений, которые потребовали бы согласования с Тегераном

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ "Шестерка" не сделала Ирану существенных предложений, которые потребовали бы согласования с Тегераном. Об этом заявил иранским журналистам глава МИД страны Джавад Зариф.

"В последние несколько дней состоялись интенсивные и хорошие дискуссии, но (от "шестерки") нет существенного предложения, которое следовало бы отвезти на согласование в Тегеран", сообщает Report со ссылкой на ТАСС.