"Шестерка" не сделала Ирану предложений, которые потребовали бы согласования с Тегераном

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Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ "Шестерка" не сделала Ирану существенных предложений, которые потребовали бы согласования с Тегераном. Об этом заявил иранским журналистам глава МИД страны Джавад Зариф.
"В последние несколько дней состоялись интенсивные и хорошие дискуссии, но (от "шестерки") нет существенного предложения, которое следовало бы отвезти на согласование в Тегеран", сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
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