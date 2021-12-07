Шесть политических партий войдут в парламент Кыргызстана

Шесть партий Кыргызстана войдут в состав парламента республики по итогам состоявшихся 28 ноября в республике парламентских выборов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие сведения опубликованы во вторник на сайте Центризбиркома страны после обработ

Шесть партий Кыргызстана войдут в состав парламента республики по итогам состоявшихся 28 ноября в республике парламентских выборов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие сведения опубликованы во вторник на сайте Центризбиркома страны после обработки 100% итоговых протоколов.

По данным ЦИК, барьер в 5% преодолевают три провластные партии - "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна - Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие"), "Ынтымак" ("Гармония"), оппозиционная "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"), а также центристские "Ыйман Нуру" ("Свет веры") и "Альянс".