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Шесть политических партий войдут в парламент Кыргызстана

Шесть политических партий войдут в парламент Кыргызстана Шесть партий Кыргызстана войдут в состав парламента республики по итогам состоявшихся 28 ноября в республике парламентских выборов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие сведения опубликованы во вторник на сайте Центризбиркома страны после обработ
В регионе
7 декабря 2021 г. 14:13
Шесть политических партий войдут в парламент Кыргызстана

Шесть партий Кыргызстана войдут в состав парламента республики по итогам состоявшихся 28 ноября в республике парламентских выборов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие сведения опубликованы во вторник на сайте Центризбиркома страны после обработки 100% итоговых протоколов.

По данным ЦИК, барьер в 5% преодолевают три провластные партии - "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна - Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие"), "Ынтымак" ("Гармония"), оппозиционная "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"), а также центристские "Ыйман Нуру" ("Свет веры") и "Альянс".

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