Шесть партий в одной из провинций Ирана призвали к забастовке в знак протеста против казни двух женщин

10:08

Шесть партий провинции Курдистан в Иране призвали население к забастовке в знак протеста против смертного приговора двум политическим заключенным - Верише Моради и Бахархан Азизи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на İran İnternational.

Отмечается, данное заявление подписали Демократическая партия Иранского Курдистана, партии "Свободная жизнь" (Пажак) и "Свобода".

Политические организации призвали к забастовке в провинции работников рынков, общеобразовательных центров и рабочих.

Имам-джума Захидана, центра провинции Систан и Белуджистан, где проживает основная часть белуджей Ирана, Мовлави Абдул Хамид заявил, что политические казни, особенно женщин, должны быть прекращены.

Верише Моради и Бахархан Азизи были признаны виновными "в государственной измене".