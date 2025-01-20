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Шесть партий в одной из провинций Ирана призвали к забастовке в знак протеста против казни двух женщин

Шесть партий в одной из провинций Ирана призвали к забастовке в знак протеста против казни двух женщин 10:08
В регионе
20 января 2025 г. 10:25
Шесть партий в одной из провинций Ирана призвали к забастовке в знак протеста против казни двух женщин

Шесть партий провинции Курдистан в Иране призвали население к забастовке в знак протеста против смертного приговора двум политическим заключенным - Верише Моради и Бахархан Азизи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на İran İnternational.

Отмечается, данное заявление подписали Демократическая партия Иранского Курдистана, партии "Свободная жизнь" (Пажак) и "Свобода".

Политические организации призвали к забастовке в провинции работников рынков, общеобразовательных центров и рабочих.

Имам-джума Захидана, центра провинции Систан и Белуджистан, где проживает основная часть белуджей Ирана, Мовлави Абдул Хамид заявил, что политические казни, особенно женщин, должны быть прекращены.

Верише Моради и Бахархан Азизи были признаны виновными "в государственной измене".

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Версия на английском языке Six Iranian parties call for strike to condemn death sentences
Версия на азербайджанском языке İranda altı siyasi partiya iki qadının edamına etiraz olaraq tətilə çağırış edib

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