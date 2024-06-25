Шесть оппозиционных партий Грузии подписали "Декларацию единства"

Шесть оппозиционных партий Грузии подписали "Декларацию единства" накануне парламентских выборов, которые состоятся 26 октября.

Шесть оппозиционных партий Грузии подписали "Декларацию единства" накануне парламентских выборов, которые состоятся 26 октября.

Как сообщает грузинское бюро Report, документ подписали следующие партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Единое национальное движение", "Ахали", "Лело" и "Стратегия Агмашенебели".

Партии заявляют, что они объединяются вокруг "Грузинской Хартии" президента Саломе Зурабишвили и ее принципов. Их главная цель - провести в парламент и осуществить необходимые реформы для возвращения Грузии на путь европейской интеграции.

Группа призывает другие оппозиционные партии присоединиться к декларации.