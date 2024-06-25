Шесть оппозиционных партий Грузии подписали "Декларацию единства" накануне парламентских выборов, которые состоятся 26 октября.
Как сообщает грузинское бюро Report, документ подписали следующие партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Единое национальное движение", "Ахали", "Лело" и "Стратегия Агмашенебели".
Партии заявляют, что они объединяются вокруг "Грузинской Хартии" президента Саломе Зурабишвили и ее принципов. Их главная цель - провести в парламент и осуществить необходимые реформы для возвращения Грузии на путь европейской интеграции.
Группа призывает другие оппозиционные партии присоединиться к декларации.