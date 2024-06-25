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Шесть оппозиционных партий Грузии подписали "Декларацию единства"

Шесть оппозиционных партий Грузии подписали "Декларацию единства" Шесть оппозиционных партий Грузии подписали "Декларацию единства" накануне парламентских выборов, которые состоятся 26 октября.
В регионе
25 июня 2024 г. 23:13
Шесть оппозиционных партий Грузии подписали Декларацию единства

Шесть оппозиционных партий Грузии подписали "Декларацию единства" накануне парламентских выборов, которые состоятся 26 октября.

Как сообщает грузинское бюро Report, документ подписали следующие партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Единое национальное движение", "Ахали", "Лело" и "Стратегия Агмашенебели".

Партии заявляют, что они объединяются вокруг "Грузинской Хартии" президента Саломе Зурабишвили и ее принципов. Их главная цель - провести в парламент и осуществить необходимые реформы для возвращения Грузии на путь европейской интеграции.

Группа призывает другие оппозиционные партии присоединиться к декларации.

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Версия на английском языке Georgian opposition parties unite in historic move before parliamentary elections
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda altı müxalifət partiyası parlament seçkiləri ərəfəsində "Birlik Bəyannaməsi" imzalayıb

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