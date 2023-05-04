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Шесть электричек задержали в Петербурге из-за поджога релейного шкафа

Шесть электричек задержали в Петербурге из-за поджога релейного шкафа Шесть пригородных поездов задерживались утром 4 мая на финляндском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за поджога релейного шкафа.
В регионе
4 мая 2023 г. 12:09
Шесть электричек задержали в Петербурге из-за поджога релейного шкафа

Шесть пригородных поездов задерживались утром 4 мая на финляндском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за поджога релейного шкафа.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится на сайте ОЖД.

Отмечается, что инцидент произошел на перегоне Новая Деревня-Лахта в Санкт-Петербурге.

В результате поджога в течение 30 минут были задержаны пригородные поезда, следовавшие из Белоострова в Санкт- Петербург, а также поезда, следовавшие в обратном направлении.

В ОЖД напомнили, что за поджог релейного шкафа злоумышленнику грозит уголовное наказание. Также граждан призвали сообщать правоохранителям о подобных и других подозрительных инцидентах.

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